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Министр: Азербайджан намерен увеличить долю альтернативной энергетики до 30% к 2030 году

Министр: Азербайджан намерен увеличить долю альтернативной энергетики до 30% к 2030 году 11:38
COP29
15 апреля 2024 г. 11:55
Министр: Азербайджан намерен увеличить долю альтернативной энергетики до 30% к 2030 году

Азербайджан поставил перед собой цель довести долю возобновляемых источников энергии до 30% в своем энергетическом балансе к 2030 году.

Как сообщает Report, об этом президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев заявил на пресс-конференции в штаб-квартире операционной компании по проведению 29 сессии СOP.

Он напомнил, что Азербайджан нацелен на сокращение выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году и на 40% к 2050 году по сравнению с базовыми показателями от 1990 года.

Министр подчеркнул, что работы в этом направлении успешно продолжаются.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan aims to increase share of renewable energy to 30% by 2030
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycan 2030-cu ilə qədər bərpaolunan enerjinin payını 30 %-ə çatdırmağı hədəfləyir"

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