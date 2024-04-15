Министр: Азербайджан намерен увеличить долю альтернативной энергетики до 30% к 2030 году

11:38

Азербайджан поставил перед собой цель довести долю возобновляемых источников энергии до 30% в своем энергетическом балансе к 2030 году.

Как сообщает Report, об этом президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев заявил на пресс-конференции в штаб-квартире операционной компании по проведению 29 сессии СOP.

Он напомнил, что Азербайджан нацелен на сокращение выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году и на 40% к 2050 году по сравнению с базовыми показателями от 1990 года.

Министр подчеркнул, что работы в этом направлении успешно продолжаются.