Меджнун Мамедов: В глобальном климатическом диалоге проблемам фермеров уделяется недостаточно внимания

В глобальном климатическом диалоге проблемам фермеров уделяется недостаточно внимания.

В глобальном климатическом диалоге проблемам фермеров уделяется недостаточно внимания.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на мероприятии "Реализация климатической инициативы Бакинская гармония для фермеров: расширение возможностей для повышения устойчивости фермеров к изменению климата" в рамках COP29.

По его словам, не только в Азербайджане, но и на глобальном уровне сельскохозяйственное сообщество сталкивается с серьезным воздействием изменения климата: "Сельское хозяйство является решающим сектором в глобальном масштабе. Однако наши фермеры, находящиеся на передовой сельскохозяйственного производства, остаются наиболее уязвимыми к изменению климата".

Министр отметил, что повышение температуры, нестабильная погода, деградация почвы и нехватка воды создают серьезные проблемы для фермеров: "Им уделяется слишком мало внимания в глобальном климатическом диалоге. Фермеры первыми ощущают влияние изменения климата, но часто последними получают столь необходимую поддержку".