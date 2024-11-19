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Меджнун Мамедов: В глобальном климатическом диалоге проблемам фермеров уделяется недостаточно внимания

Меджнун Мамедов: В глобальном климатическом диалоге проблемам фермеров уделяется недостаточно внимания В глобальном климатическом диалоге проблемам фермеров уделяется недостаточно внимания.
COP29
19 ноября 2024 г. 09:59
Меджнун Мамедов: В глобальном климатическом диалоге проблемам фермеров уделяется недостаточно внимания

В глобальном климатическом диалоге проблемам фермеров уделяется недостаточно внимания.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на мероприятии "Реализация климатической инициативы Бакинская гармония для фермеров: расширение возможностей для повышения устойчивости фермеров к изменению климата" в рамках COP29.

По его словам, не только в Азербайджане, но и на глобальном уровне сельскохозяйственное сообщество сталкивается с серьезным воздействием изменения климата: "Сельское хозяйство является решающим сектором в глобальном масштабе. Однако наши фермеры, находящиеся на передовой сельскохозяйственного производства, остаются наиболее уязвимыми к изменению климата".

Министр отметил, что повышение температуры, нестабильная погода, деградация почвы и нехватка воды создают серьезные проблемы для фермеров: "Им уделяется слишком мало внимания в глобальном климатическом диалоге. Фермеры первыми ощущают влияние изменения климата, но часто последними получают столь необходимую поддержку".

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Версия на английском языке Majnun Mammadov: Insufficient attention paid to farmers’ problems in global climate dialogue
Версия на азербайджанском языке Məcnun Məmmədov: “Qlobal iqlim dialoqunda fermerlərin problemlərinə çox az diqqət yetirilir”

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