Марина Силва: Создание углеродного рынка - приоритет для обеспечения экологической целостности

Создание углеродного рынка - приоритет для обеспечения экологической целостности.

Создание углеродного рынка - приоритет для обеспечения экологической целостности.

Как сообщает Report, об этом заявила министр окружающей среды и климата Бразилии Марина Силва на пресс-конференции по итогам первой части заключительной пленарной сессии COP29.

"Статьи 6.2 и 6.4 являются сложными техническими документами, которые также затрагивают аспекты национального законодательства многих стран. Это никогда не воспринималось как предмет торга: создание углеродного рынка поддерживали не только развитые страны, но и многие развивающиеся государства. Таким образом, эта инициатива стала общей задачей для значительного числа стран. Процесс обсуждения длился девять лет - это был действительно продолжительный и сложный путь. Аплодисменты, прозвучавшие в конце сессии после принятия проекта, ясно показали, что все участники стремились завершить этот этап. Теперь мы можем двигаться вперед, создавая углеродный рынок, который будет устойчивым и обеспечивать экологическую целостность, что остается нашим главным приоритетом", - отметила она.

Министр также сообщила, что на прошлой неделе в Бразилии был одобрен национальный углеродный рынок.

Она отметила, что его реализация, при условии одобрения президентом страны Луисом Инасиу Лула да Силвы, будет осуществляться параллельно с внедрением международного углеродного рынка.

"Это позволит обеспечить экологическую целостность, создать необходимые регистры и механизмы контроля в соответствии с международными стандартами", - добавила она.