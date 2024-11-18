Мансур Ошурбаев: Климатические изменения приводят к продолжительному падению уровня Каспийского моря

Климатические изменения вместе с антропогенным воздействием приводят к продолжительному снижению уровня Каспийского моря.
Как передает Report, об этом сказал вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Мансур Ошурбаев на мероприятии в рамках COP29, посвященном колебанию уровня Каспийского моря и изменению климата.
По его словам, исследования показывают, что уровень Каспийского моря к 2030 году снизится до отметки -29.6 метра.
"К 2050 году уровень моря может достичь отметки -32 или -34 метра. В свете этого мы осознаем, что изменения климата могут сказаться и на качестве нашей жизни", - сказал он.
Вице-министр отметил, что странам следует объединить усилия в поиске решения проблемы обмеления, которая может привести к серьезным последствиям.
"Мы поддерживаем Азербайджан в вопросе создания рабочей группы по вопросу обмеления Каспийского моря", - сказал он.