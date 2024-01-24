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Лейла Гасанова назначена молодежным защитником климата COP29 в Азербайджане

Лейла Гасанова назначена молодежным защитником климата COP29 в Азербайджане Лейла Гасанова назначена молодежным защитником климата COP29 в Азербайджане.
COP29
24 января 2024 г. 23:04
Лейла Гасанова назначена молодежным защитником климата COP29 в Азербайджане

Лейла Гасанова назначена молодежным защитником климата COP29 в Азербайджане.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Гасанова получила степень бакалавра международных исследований и степень магистра государственного управления в Университете ADA. Она также участвовала в программе академического обмена по политике и международным отношениям в Университете Кадир Хас в Турции.

Во время учебы она проводила исследования и анализ по нескольким темам, включая изменение климата, устойчивое развитие, возобновляемые источники энергии, молодежь, гендер, и устойчивость к изменению климата.

Она также успешно окончила курсы Колледжа персонала системы ООН (UNSSC) и Управления ООН по снижению риска стихийных бедствий (UNDRR) по темам "Интеллектуальное лидерство – синергия снижения риска бедствий и адаптации к изменению климата", "Молодежь, мир и безопасность" и "Цифровые технологии для обучения устойчивому развитию".

Лейла Гасанова ранее работала координатором программ в Институте развития и дипломатии, где она отвечала за управление программами обучения руководителей для корпоративного сектора и государственных учреждений.

В настоящее время Лейла является главой секретариата Молодёжной организации Движения неприсоединения (NAM).

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Версия на азербайджанском языке Leyla Həsənova COP29-un Azərbaycan üzrə “Gənclər İqlim Çempionu” təyin edilib
Версия на английском языке Leyla Hasanova appointed as Youth Climate Champion for COP29 Azerbaijan

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