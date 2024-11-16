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Лейла Алиева приняла участие в дискуссиях круглого стола по охране Каспийского моря

Лейла Алиева приняла участие в дискуссиях круглого стола по охране Каспийского моря Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) Лейла Алиева приняла участие в круглом столе на тему "Бассейн Каспийского моря: оценка и устранение рисков".
COP29
16 ноября 2024 г. 20:24
Лейла Алиева приняла участие в дискуссиях круглого стола по охране Каспийского моря

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) Лейла Алиева приняла участие в круглом столе на тему "Бассейн Каспийского моря: оценка и устранение рисков".

Как передает Report, мероприятие было организовано совместно ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт), Университетом ADA, Общественным объединением IDEA, Caspian Integrated Scientific Network (CASPISNET), Калифорнийским университетом США (UCLA) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva Xəzər dənizinin mühafizəsinə dair dəyirmi masa müzakirələrində iştirak edib

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