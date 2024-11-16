Лейла Алиева приняла участие в дискуссиях круглого стола по охране Каспийского моря

Лейла Алиева приняла участие в дискуссиях круглого стола по охране Каспийского моря

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) Лейла Алиева приняла участие в круглом столе на тему "Бассейн Каспийского моря: оценка и устранение рисков".

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