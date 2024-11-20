Ластаев: Грузоперевозки по Среднему коридору с начала 2024 года выросли на 68%

За январь-октябрь этого года общий объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 3,8 млн тонн.

Объем грузоперевозок по Среднему коридору в январе-октябре текущего года увеличился на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 3,8 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра транспорта Казахстана Талгат Ластаев на министерском круглом столе на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и за его пределами" в рамках COP29.

По его словам, контейнерные перевозки по коридору за последний год выросли примерно в 3 раза, достигнув 46,3 тыс. единиц.

Заместитель министра отметил, что Средний коридор уже имеет важное значение для глобального транспортного сообщества: "На его эффективность влияют как состояние инфраструктуры, включая мягкие элементы, так и развитие мультимодальности через интеграцию всех видов транспорта. Объем грузоперевозок по коридору продолжает расти".