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Ластаев: Грузоперевозки по Среднему коридору с начала 2024 года выросли на 68%

Ластаев: Грузоперевозки по Среднему коридору с начала 2024 года выросли на 68% За январь-октябрь этого года общий объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 3,8 млн тонн.
COP29
20 ноября 2024 г. 16:52
Ластаев: Грузоперевозки по Среднему коридору с начала 2024 года выросли на 68%

Объем грузоперевозок по Среднему коридору в январе-октябре текущего года увеличился на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 3,8 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра транспорта Казахстана Талгат Ластаев на министерском круглом столе на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и за его пределами" в рамках COP29.

По его словам, контейнерные перевозки по коридору за последний год выросли примерно в 3 раза, достигнув 46,3 тыс. единиц.

Заместитель министра отметил, что Средний коридор уже имеет важное значение для глобального транспортного сообщества: "На его эффективность влияют как состояние инфраструктуры, включая мягкие элементы, так и развитие мультимодальности через интеграцию всех видов транспорта. Объем грузоперевозок по коридору продолжает расти".

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Версия на английском языке Lastayev: Cargo transportation via Middle Corridor up by 68% since early 2024
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan rəsmisi: "Orta Dəhliz üzərindən yükdaşımaların ümumi 68 % artıb"

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