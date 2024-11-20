Казахстан планирует к 2030 году довести долю электрических и гибридных транспортных средств до 30%

Казахстан планирует к 2030 году довести долю электрических и гибридных транспортных средств до 30%.

Казахстан планирует к 2030 году довести долю электрических и гибридных транспортных средств до 30%.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра транспорта Казахстана Талгат Ластаев на круглом столе высоко уровня в рамках COP29 на тему "Зеленый городской транспорт".

"Развитие "зеленого" городского транспорта для Казахстана — это не только экологический приоритет, но и ключевой элемент нашей стратегии устойчивого урбанистического развития. Мы стремимся сократить экологический след, ведь именно городской транспорт вносит значительный вклад в глобальные выбросы парниковых газов и загрязнение воздуха", — подчеркнул Ластаев.

По его словам, крупные города Казахстана, такие как Алматы и Астана, сталкиваются с проблемами перегруженности дорог, ухудшения качества воздуха и увеличения потребления энергии.

"Решение этих проблем является важнейшей задачей для правительства. Мы внедряем перспективные стратегии и инновационные технологии, которые трансформируют городскую транспортную систему. Казахстан интегрировал цели устойчивого развития транспорта в свои национальные стратегии, включая низкоуглеродное развитие, чтобы выполнить международные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Городской транспорт играет ключевую роль в достижении этих целей", — отметил замминистра.

Он добавил, что одним из основных направлений этой стратегии является модернизация общественного транспорта.

«Города Казахстана активно развивают экологически чистые виды транспорта, такие как электробусы и трамваи. Проекты, такие как "Зеленая полоса" в столице, направлены на интеграцию экологических принципов в градостроительство, что делает города более доступными для пешеходов. Мы также стимулируем использование электромобилей через налоговые льготы, субсидии и расширение инфраструктуры зарядных станций», - сказал Ластаев.

Он подчеркнул, что экологичный городской транспорт — это как вызов, так и возможность для устойчивого развития.

«Давайте вместе работать над тем, чтобы наши города стали не только центрами экономической активности, но и примерами экологической устойчивости и высокого качества жизни», — заключил Ластаев.