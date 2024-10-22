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Ильхам Алиев: Подготовка к COP29 находится уже на завершающем этапе

Ильхам Алиев: Подготовка к COP29 находится уже на завершающем этапе Подготовка к COP29 находится уже на завершающем этапе.
COP29
22 октября 2024 г. 13:20
Ильхам Алиев: Подготовка к COP29 находится уже на завершающем этапе

Подготовка к COP29 находится уже на завершающем этапе.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генеральным директором компании MAN Truck&Bus Александром Власкампом.

Президент Ильхам Алиев отметил, что хотя на эти работы в нашей стране было отведено менее года, Азербайджан прилагает все усилия для организации СОР29 на высоком уровне.

Высоко оценив единогласную поддержку 198 стран в связи с проведением COP29 в Азербайджане, глава государства отметил большое значение того, что подобное мероприятие впервые в регионе организовано в нашей стране.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: COP29-a hazırlıq işləri artıq son mərhələdədir

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