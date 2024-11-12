Гутерриш: Климатическое финансирование – инвестиция, климатические действия – императив

ЭМБАРГО

Мир находится на финальном отсчете времени, чтобы ограничить глобальное повышение температуры до 1,5 градусов Цельсия. И ни одна страна не может избежать последствий этого. Поэтому на COP29 необходимо согласовать правила для справедливых, эффективных углеродных рынков, поддерживающих эту борьбу, рынков, которые уважают права местных сообществ и не оставляют места для "гринвошинга" или захвата земель.

Как сообщает Report, об этом на открытии Саммита мировых лидеров по борьбе с изменением климата на COP29 заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Экономическая необходимость становится все более ясной и убедительной – с каждым внедрением возобновляемых источников энергии, каждой инновацией и каждым снижением цен. В прошлом году – впервые – объем инвестиций в электросети и возобновляемые источники энергии превысил расходы на ископаемое топливо. Практически везде солнечная и ветровая энергия становятся самыми дешевыми источниками новой электроэнергии. Удвоение ставок на ископаемое топливо абсурдно", - сказал Гутерриш.

По его словам, революция чистой энергии уже здесь, никто не может это остановить. "Но вы можете и должны обеспечить, чтобы она была справедливой и достаточно быстрой для ограничения роста глобальной температуры до 1,5 градусов Цельсия", - сказал Гутерриш.

Генсек ООН призвал всех сосредоточиться на трех приоритетах. Первое, это экстренное сокращение выбросов, чтобы ограничить рост глобальной температуры, для чего выбросы надо сокращать на девять процентов ежегодно. К 2030 году они должны снизиться на 43 процента по сравнению с уровнем 2019 года. Это означает, что они должны охватывать все выбросы и всю экономику, продвигать глобальные цели по утроению мощностей возобновляемых источников энергии, удвоению энергоэффективности и прекращению вырубки лесов, сократить глобальное производство и потребление ископаемого топлива на тридцать процентов, согласовать национальные стратегии энергетического перехода и приоритеты устойчивого развития с климатическими действиями для привлечения необходимых инвестиций.

"Все страны должны внести свой вклад. Но G20 должна лидировать. Они являются крупнейшими эмитентами с наибольшими возможностями и ответственностью, должны объединить свои технологические ноу-хау – при поддержке развитых стран развивающимся экономикам", - заявил Гутерриш.

Во-вторых, сказал генсек ООН, необходимо сделать больше для защиты своих людей от разрушительных последствий климатического кризиса. "Наиболее уязвимые оказываются покинутыми перед лицом климатических экстремальных явлений. Разрыв между потребностями адаптации и финансированием может достичь 359 миллиардов долларов в год к 2030 году. Эти недостающие доллары – не абстрактные цифры в балансе - это потерянные жизни, утраченные урожаи и упущенное развитие", - сказал он.

По его словам, сейчас как никогда важно выполнять обещания по финансированию. Развитые страны должны успеть удвоить финансирование адаптации до как минимум 40 миллиардов долларов в год к 2025 году.

Учитывая необходимость превращения обязательств в реальные деньги, третьим приоритетом является финансирование, сказал он.

"COP29 должна разрушить стены на пути климатического финансирования. Развивающиеся страны не должны покинуть Баку с пустыми руками. Соглашение необходимо. Нам нужна новая финансовая цель, соответствующая моменту", - заявил он, добавив, что климатическое финансирование необходимо, иначе человечество заплатит цену.

Климатическое финансирование – это не благотворительность, это инвестиция, климатические действия – не выбор, а императив, заключил он.