Глава МИД и ряд высокопоставленных членов правительства ФРГ прибудут на COP29 в Баку

В Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) прибудут министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, а также ряд высокопоставленных членов германского правительства.

В Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) прибудут министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, а также ряд высокопоставленных членов германского правительства.

Как передает Report , об этом сообщил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн.

По словам дипломата, госсекретарь и спецпосланник по международным действиям в области климата МИД ФРГ Дженнифер Морган уже находится с визитом в Баку.

"Добро пожаловать на COP29, Дженнифер Морган. Как главный переговорщик от германской стороны и часть европейской команды, государственный секретарь Морган будет присутствовать на COP29 обе недели, чтобы выступить на тему климатического кризиса. Министр иностранных дел Анналена Бербок и другие высокопоставленные члены германского правительства присоединятся к COP29 в ближайшие две недели", - отметил Р.Хорлеманн.