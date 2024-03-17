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Генсек НАТО: COP29 важен для всех, кто обеспокоен изменением климата

Генсек НАТО: COP29 важен для всех, кто обеспокоен изменением климата COP29, который пройдет в Баку в этом году, важен для всех, кто обеспокоен изменением климата, что также относится к вопросам безопасности.
COP29
17 марта 2024 г. 20:48
Генсек НАТО: COP29 важен для всех, кто обеспокоен изменением климата

COP29, который пройдет в Баку в этом году, важен для всех, кто обеспокоен изменением климата, что также относится к вопросам безопасности.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"В этом году Азербайджан примет у себя COP29. На данный момент проблемы из-за климатических изменений можно наблюдать во всем мире, в том числе и вашей стране",- сказал он, подчеркнув значимость проведения данного мероприятия.

Конечно, мир нуждается в энергии, но он также оказывается под негативным влиянием глобального потепления, что требует борьбу с климатическими изменениями. "Мы должны согласовать наши нужды в энергии и одновременно необходимость борьбы с изменением климата", - заявил он

По словам Столтенберга, Азербайджан активно вкладывается в развитие альтернативной энергии - ветра и солнца. А это важно для энергоперехода и борьбы с изменением климата.

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Версия на азербайджанском языке Yens Stoltenberq: COP29 iqlim dəyişikliyindən narahat olan hər kəs üçün vacibdir

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