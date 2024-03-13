Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату

Швеция готова оказать содействие азербайджанскому председательству в реализации того, что должно быть сделано на COP29, как в вопросе финансирования, так и новых NDC ((вкладов в борьбу с изменением климата, определяемым на национальном уровне), для совмес

Швеция готова оказать содействие азербайджанскому председательству в реализации того, что должно быть сделано на COP29 как в вопросе финансирования, так и новых NDC (вкладов в борьбу с изменением климата, определяемым на национальном уровне), и по совместной работе по всему миру с партнерами для ускорения действий по климату.

Об этом в интервью Report заявил посол Швеции по вопросам климата, главный переговорщик на COP29 Маттиас Фрумери.

"Я с нетерпением жду продолжения всех тех обсуждений, которые я провел здесь в Баку с организациями гражданского общества, чтобы убедиться, что мы установили связи между ними и шведскими НПО, чтобы они могли сотрудничать. А также, конечно, работать с будущим председательством, чтобы поддержать его любыми идеями, которые у нас могут быть, чтобы сделать следующий COP успешным", - сказал он.

Посол по вопросам климата рассказал, что в Баку его сопровождает коллега из организации Business Sweden, которая предоставляет платформу для участия шведских бизнесменов в заседаниях COP.

"В последние несколько лет на встречах в рамках COP у нас бывает шведский павильон, где бизнесмены представляют решения, которые они предлагают для ускорения перехода - в транспортном, энергетическом, финансовом секторах и в сельском хозяйстве",- добавил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.