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ЕС рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном для успеха COP29

ЕС рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном для успеха COP29 Совет Европейского Союза надеется на сотрудничество с Азербайджаном для достижения успешных результатов в ходе Конференции ООН по вопросам изменения климата(COP29), который пройдет в ноябре этого года в Баку.
COP29
19 марта 2024 г. 10:14
ЕС рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном для успеха COP29

Совет Европейского Союза надеется на сотрудничество с Азербайджаном для достижения успешных результатов очередной сессии Конференции ООН по вопросам изменения климата(COP29), который пройдет в ноябре этого года в Баку.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении по итогам заседания по "зеленой" дипломатии.

"Совет благодарит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за проведение COP28 в Дубае и приветствует принятие консенсуса ОАЭ. ЕС надеется на сотрудничество со всеми партнерами, в том числе Тройкой - Объединенными Арабскими Эмиратами и будущими председателями COP - Азербайджаном и Бразилией, для достижения успешных и амбициозных результатов COP29 и COP30", - отмечается в сообщении.

Совет ЕС подчеркнул, что для обеспечения устойчивого будущего для всех крайне важно выполнить глобальные обязательства, согласованные на COP28 и по Глобальной рамочной программе по биоразнообразию (ГРПБ). На этом фоне ЕС надеется на сотрудничество со всеми партнерами для достижения успешных и амбициозных результатов следующих конференций ООН по климату в Баку и Белене, а также для работы над следующей Конвенцией по биологическому биоразнообразию в Колумбии.

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Версия на азербайджанском языке Aİ COP29-un uğurlu olması üçün Azərbaycanla əməkdaşlığa ümid edir
Версия на английском языке EU looks forward to cooperation with Azerbaijan for successful COP29

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