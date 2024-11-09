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ЕС поддержит дальнейшие глобальные действия по борьбе с изменением климата на COP29

ЕС поддержит дальнейшие глобальные действия по борьбе с изменением климата на COP29 Европейский Союз еще раз подтвердил свою приверженность продвижению глобальных климатических действий, поддерживая амбициозные цели по финансированию и инвестициям на 29-й сессии Конференции Сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата, кото
COP29
9 ноября 2024 г. 17:35
ЕС поддержит дальнейшие глобальные действия по борьбе с изменением климата на COP29

Европейский Союз еще раз подтвердил свою приверженность продвижению глобальных климатических действий, поддерживая амбициозные цели по финансированию и инвестициям на 29-й сессии Конференции Сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

В этом году обсуждения будут сосредоточены на укреплении целей энергетического перехода, установленных на COP28. Это включает постепенный отказ от ископаемого топлива, утроение инвестиций в возобновляемые источники энергии и удвоение мер по повышению энергоэффективности к 2030 году, говорится в заявлении ЕК.

Согласно документу, ЕС сотрудничает с международными партнерами на COP29 для достижения цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления до 1,5 градуса.

Для этого необходимо привлечение инвестиций частного сектора, инновационных источников финансирования и создания благоприятных условий как на глобальном, так и на локальном уровне. Переговорщики ЕС также сосредоточены на амбициозных взносах на следующий год, поскольку ЕС уже готовит свой новый определяемый на национальном уровне вклад, опубликовав заявление о климатической цели ЕС на 2040 год в начале этого года.

Комиссия планирует предложить законодательство, закрепляющее цель сокращения выбросов на 90% к 2040 году. Команда Евросоюза также будет стремиться завершить переговоры по международным рынкам углерода в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения.

Европейский комиссар по климатическим действиям Вопке Хукстра возглавит переговорную группу ЕС на COP29, тесно сотрудничая с Советом Европы и государствами-членами ЕС для достижения переговорного мандата, установленного в прошлом месяце.

Комиссар по энергетике Кадри Симсон присоединится к обсуждениям 14 и 15 ноября по переходу от ископаемого топлива, сокращении выбросов метана и продвижении чистых технологий. А еврокомиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Илиана Иванова примет участие в мероприятии высокого уровня 12 ноября на конференции под названием "Будущее конкурентоспособности с нулевым уровнем выбросов".

Лала Минасазова

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