Хеемскерк: ЕЦБ стремится поддержать развитие "зеленой финансовой" системы

Финансовый сектор играет важную роль в борьбе с изменением климата.

Финансовый сектор играет важную роль в борьбе с изменением климата.

Об этом сказала Report руководитель Центра по изменению климата Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ирен Хеемскерк.

"Мы уже осознаем важность управления климатическими рисками. Эти физические риски, изменения погоды, стихийные бедствия и риски, связанные с переходом к экономике углеродной нейтральности. Финансовые институты должны быть лучше подготовлены к этим рискам", - сказала она.

По ее словам, ЕЦБ стремится поддержать развитие системы "зеленого финансирования" и переход к экономике углеродной нейтральности. Банк поощряет "зеленые облигации" и работает над обеспечением регулирования финансовых рынков в соответствии с климатическими целями.

"Переход к нулевым выбросам требует также активного участия частного сектора. Финансовый сектор имеет множество возможностей в этом переходе, и мы должны их использовать. Работа Сети по экологизации финансовой системы (NGFS) в этой области очень важна. Мы поддерживаем инициативы NGFS и внимательно следим за деятельностью финансового сектора, который должен быть более активным и устойчивым в борьбе с изменением климата", - сказала она.