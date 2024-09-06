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Джон Подеста:  США и Китай обсудили предстоящие климатические переговоры в рамках COP29 в Баку

Джон Подеста:  США и Китай обсудили предстоящие климатические переговоры в рамках COP29 в Баку У Китая и США по-прежнему имеются “некоторые разногласия” по таким вопросам, как финансирование борьбы с изменением климата, но им удалось добиться прогресса в их преодолении в ходе переговоров на этой неделе.
COP29
6 сентября 2024 г. 19:07
Джон Подеста:  США и Китай обсудили предстоящие климатические переговоры в рамках COP29 в Баку

У Китая и США по-прежнему имеются “некоторые разногласия” по таким вопросам, как финансирование борьбы с изменением климата, но им удалось добиться прогресса в их преодолении в ходе переговоров на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил журналистам в Пекине спецпредставитель США по вопросам климата Джон Подеста после встреч в пятницу со своим китайским коллегой Лю Чжэньминем и министром иностранных дел Китая Ван И.

“Несмотря на некоторые разногласия в наших двусторонних отношениях, мы можем найти сферы для сотрудничества на благо наших людей и нашего климата”, - отметил он.

Подеста заявил, что у двух сторон состоялись “отличные дискуссии” по предстоящим климатическим переговорам в рамках COP29 в Баку в ноябре, где главным приоритетом станет соглашение о создании нового крупного фонда для помощи развивающимся странам.

США стремятся расширить базу вкладчиков фонда, однако Китай и другие крупные развивающиеся страны обеспокоены тем, что такой шаг “размоет” обязательства богатых стран.

Подеста сказал, что две страны также обсудили подготовку к представлению амбициозных климатических целей на 2035 год в ООН до крайнего срока в начале следующего года.

Кроме того, спецпредставитель США сообщил, что обе стороны также планируют провести двусторонний саммит по сокращению выбросов парниковых газов, не содержащих CO2, таких как метан.

"Им уделяется меньше внимания, но они составляют добрую половину причин глобального потепления", — сказал он.

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Версия на английском языке Podesta says US, China mull upcoming climate talks within COP29 in Baku
Версия на азербайджанском языке Con Podesta: ABŞ və Çin COP29 çərçivəsində keçiriləcək iqlim danışıqlarını müzakirə edib

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