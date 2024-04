Экс-госсекретарь США Джон Керри посетил посольство Азербайджана в США.

Как передает Report , об этом говорится в публикации COP29 в соцсети Х.

В ходе встречи Джон Керри обсудил с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана, президентом СОР29 Мухтаром Бабаевым подготовку к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).