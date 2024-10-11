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Дженнифер Морган: Климатическое финансирование является приоритетным для Германии

Дженнифер Морган: Климатическое финансирование является приоритетным для Германии Климатическое финансирование было и остается приоритетным для Германии.
COP29
11 октября 2024 г. 12:33
Дженнифер Морган: Климатическое финансирование является приоритетным для Германии

Климатическое финансирование было и остается приоритетным для Германии.

Как передает Report, об этом сказала госсекретарь министерства иностранных дел Германии Дженнифер Морган на министерской встрече по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

Она отметила, что Германия является крупнейшим спонсором Адаптационного фонда.

"Надеемся, что на предстоящем СОР мы сможем увеличить объемы взносов в этот фонд. Большая часть финансирования, которое осуществляет наше министерство развития, происходит по принципу "спрос - кредит/предложение". Поэтому чем больше спрос на адаптацию, тем больше финансирование будет расширяться", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Cennifer Morqan: İqlim maliyyəsi Almaniya üçün prioritetdir
Версия на английском языке Jennifer Morgan: Climate financing - priority for Germany

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