Дженнифер Морган: Климатическое финансирование является приоритетным для Германии

Климатическое финансирование было и остается приоритетным для Германии.

Климатическое финансирование было и остается приоритетным для Германии.

Как передает Report, об этом сказала госсекретарь министерства иностранных дел Германии Дженнифер Морган на министерской встрече по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

Она отметила, что Германия является крупнейшим спонсором Адаптационного фонда.

"Надеемся, что на предстоящем СОР мы сможем увеличить объемы взносов в этот фонд. Большая часть финансирования, которое осуществляет наше министерство развития, происходит по принципу "спрос - кредит/предложение". Поэтому чем больше спрос на адаптацию, тем больше финансирование будет расширяться", - сказала она.