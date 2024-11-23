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Директор Power Shift Africa: США устроили "Великий побег" от ответственности по климатическому финансированию

Директор Power Shift Africa: США устроили "Великий побег" от ответственности по климатическому финансированию Необходимо принять амбициозное соглашения, которое обеспечит справедливое климатическое финансирование со стороны развитых стран.
COP29
23 ноября 2024 г. 17:53
Директор Power Shift Africa: США устроили Великий побег от ответственности по климатическому финансированию

Необходимо принять амбициозное соглашения, которое обеспечит справедливое климатическое финансирование со стороны развитых стран.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам директор и основатель Power Shift Africa Мухаммед Эдоу (Mohamed Adow) в кулуарах климатической конференции COP29.

"На кону жизни людей. Мы не можем позволить богатому миру просто сбежать от своей ответственности. То, что мы наблюдаем, - это организованный “великий побег”, - возглавляемый США, за которым прячется остальной богатый мир.

По его словам, развивающиеся страны не должны допустить срыва договоренностей на СОР29.

"Нам нужно, чтобы развитые страны осознали свою историческую ответственность и действовали в соответствии с необходимостью", - подчеркнул Эдоу.

По его словам, успех переговоров возможен только в случае, если богатые страны согласятся предоставить не менее 600 миллиардов долларов в форме грантового и льготного финансирования.

Он отметил, что эти средства необходимы для реализации мер по смягчению последствий изменения климата, адаптации к ним, а также компенсации потерь и ущерба, которые особенно остро ощущают развивающиеся страны.

"Мы откажемся от слабого соглашения. Все, что ниже 600 миллиардов долларов, не поможет миру справиться с изменением климата. Мы будем здесь до тех пор, пока богатый мир не возьмет на себя ответственность и не предложит решение, соответствующее масштабу климатического кризиса", - заявил он.

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Версия на английском языке Power Shift Africa CEO: US staged 'Great Escape' from climate finance responsibility
Версия на азербайджанском языке “Power Shift Africa”nın direktoru: ABŞ iqlim maliyyələşməsi üzrə məsuliyyətdən "Böyük Qaçış" təşkil edib

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