Директор Power Shift Africa: США устроили "Великий побег" от ответственности по климатическому финансированию

Необходимо принять амбициозное соглашения, которое обеспечит справедливое климатическое финансирование со стороны развитых стран.

Необходимо принять амбициозное соглашения, которое обеспечит справедливое климатическое финансирование со стороны развитых стран.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам директор и основатель Power Shift Africa Мухаммед Эдоу (Mohamed Adow) в кулуарах климатической конференции COP29.

"На кону жизни людей. Мы не можем позволить богатому миру просто сбежать от своей ответственности. То, что мы наблюдаем, - это организованный “великий побег”, - возглавляемый США, за которым прячется остальной богатый мир.

По его словам, развивающиеся страны не должны допустить срыва договоренностей на СОР29.

"Нам нужно, чтобы развитые страны осознали свою историческую ответственность и действовали в соответствии с необходимостью", - подчеркнул Эдоу.

По его словам, успех переговоров возможен только в случае, если богатые страны согласятся предоставить не менее 600 миллиардов долларов в форме грантового и льготного финансирования.

Он отметил, что эти средства необходимы для реализации мер по смягчению последствий изменения климата, адаптации к ним, а также компенсации потерь и ущерба, которые особенно остро ощущают развивающиеся страны.

"Мы откажемся от слабого соглашения. Все, что ниже 600 миллиардов долларов, не поможет миру справиться с изменением климата. Мы будем здесь до тех пор, пока богатый мир не возьмет на себя ответственность и не предложит решение, соответствующее масштабу климатического кризиса", - заявил он.