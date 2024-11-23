Директор Power Shift Africa: США устроили "Великий побег" от ответственности по климатическому финансированию

Необходимо принять амбициозное соглашения, которое обеспечит справедливое климатическое финансирование со стороны развитых стран.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам директор и основатель Power Shift Africa Мухаммед Эдоу (Mohamed Adow) в кулуарах климатической конференции COP29.
"На кону жизни людей. Мы не можем позволить богатому миру просто сбежать от своей ответственности. То, что мы наблюдаем, - это организованный “великий побег”, - возглавляемый США, за которым прячется остальной богатый мир.
По его словам, развивающиеся страны не должны допустить срыва договоренностей на СОР29.
"Нам нужно, чтобы развитые страны осознали свою историческую ответственность и действовали в соответствии с необходимостью", - подчеркнул Эдоу.
По его словам, успех переговоров возможен только в случае, если богатые страны согласятся предоставить не менее 600 миллиардов долларов в форме грантового и льготного финансирования.
Он отметил, что эти средства необходимы для реализации мер по смягчению последствий изменения климата, адаптации к ним, а также компенсации потерь и ущерба, которые особенно остро ощущают развивающиеся страны.
"Мы откажемся от слабого соглашения. Все, что ниже 600 миллиардов долларов, не поможет миру справиться с изменением климата. Мы будем здесь до тех пор, пока богатый мир не возьмет на себя ответственность и не предложит решение, соответствующее масштабу климатического кризиса", - заявил он.