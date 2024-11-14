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На COP29 подписана Декларация сотрудничества в борьбе с изменением климата и защите ледников

На COP29 подписана Декларация сотрудничества в борьбе с изменением климата и защите ледников 18:48
COP29
14 ноября 2024 г. 19:38
На COP29 подписана Декларация сотрудничества в борьбе с изменением климата и защите ледников

В рамках COP29 Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан подписали совместную Декларацию о "Партнерстве в вопросах изменения климата, ледникам и трансграничному сотрудничеству".

Как сообщает Report, декларацию подписали министры окружающей среды Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, а также представители Азиатского банка развития (АБР) и Зеленого климатического фонда.

На мероприятии обсуждалось начало реализации программы "От ледников к хозяйствам" (G2F), финансирование которой планируется через Зеленый климатический фонд и Азиатский банк развития (АБР). Цель программы — поддержка мер по повышению климатической устойчивости с целью снижения воздействия таяния ледников и обеспечения водной и продовольственной безопасности.

Подписанная Декларация способствует обмену информацией и опытом, развитию систем раннего предупреждения и внедрению климатически адаптированных решений. Она рассматривается как важный шаг в защите ледников и усилении мер по борьбе с изменением климата в Центральной и Западной Азии.

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Версия на английском языке ФотоCentral Asian nations sign declaration of co-op during COP29 to fight climate change, protect glaciers
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 çərçivəsində iqlim dəyişikliyi və buzlaqların qorunması üzrə birgə Bəyannamə imzalanıb

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