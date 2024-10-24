COP16 в Эр-Рияде: поворотный момент в борьбе с опустыниванием

С 2 по 13 декабря 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет шестнадцатая сессия Конференции сторон (COP16) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD).

С 2 по 13 декабря 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет шестнадцатая сессия Конференции сторон (COP16) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD).

Как сообщает Report, это будет крупнейшая конференция ООН по проблемам земли на сегодняшний день и первая встреча UNCCD, проводимая в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Тема COP16 - "Наша земля. Наше будущее". UNCCD является глобальным голосом в защиту земли и одной из трех основных конвенций ООН, наряду с конвенциями по климату и биоразнообразию. COP16 обещает стать поворотным моментом, знаменующим обновленную приверженность мирового сообщества ускорению инвестиций и действий по восстановлению земель и повышению устойчивости к засухе.

17 октября известные эксперты обсудили ожидания и реальность в преддверии COP16 на мероприятии при совместной организации НПО "Видение устойчивой Африки" (VSA), Центром устойчивого развития и климата саудовского университета принца Султана и информационным агентством Report, а также с участием UNGC, UNCCD, UNESCO и FBN.

В дискуссии приняли участие профессор доктор Мохаммад Нуруннаби (основатель организации "Видение устойчивой Африки" (VSA), директор Центра устойчивого развития и климата Университета принца Султана, доктор Мурали Туммарукуди (директор Координационного бюро инициативы G20 по земельным ресурсам), Беверли Смит (глава отдела партнерств и международных организаций Глобального центра устойчивого туризма (STGC) при Минтуризма Саудовской Аравии), Катрин Коль (сопредседатель кафедры ЮНЕСКО по переориентации образования в направлении устойчивого развития Йоркского университета Канады) и Фернандо Кастельянос (глава отдела окружающей среды и климата Глобального договора ООН). К вебинару подключились представители 37 стран.

Как сообщил профессор Мохаммад Нуруннаби, на конференции в Рияде основной акцентом будет на восстановление земель, управление засухой и взаимодействие трех конвенций Рио.

Участники вебинара отметили, что в COP16 ожидается активное участие бизнеса и частного сектора, будет сделан упор на устойчивый туризм и его роль в устойчивом развитии и важность образования и информирования общественности о проблемах опустынивания.

Выступающие отметили, что среди проблем, которые еще предстоит решить - деградация земель по-прежнему опережает усилия по восстановлению - необходимы эффективные механизмы борьбы с засухой, повышение вовлеченности частного сектора и понимание последствий опустынивания в неаридных странах мира и решение взаимосвязанных проблем продовольственной безопасности, утраты биоразнообразия и изменения климата.

"Мы ожидаем увеличения участия молодежи в COP16. По всему миру молодые люди создают новые бизнес-предприятия. За последние два года мы наблюдали за тем, как молодежь рассматривает восстановление земель как бизнес-возможность, например, инструмент на основе искусственного интеллекта для устойчивого сельского хозяйства", - сказал доктор Мурали Туммарукуди.

Эксперты упомянули несколько важных рекомендаций, например, необходимости увеличение участия молодежи, особенно африканской, и предпринимательства в восстановлении земель, имеющийся потенциал для новых зеленых рабочих мест и стартапов в этом секторе, улучшение земельных прав и управления для женщин, коренных народов и местных сообществ, а также бизнес-возможности в устойчивом управлении землей и водными ресурсами.

По словам доктора Мохаммада Нуруннаби, в мире происходит много событий, тем не менее, не стоит терять надежд и ожиданий в борьбе с опустыниванием и создании более устойчивого управления землей, бизнес-возможностей и вовлечения молодежи. "Конечно, вместе мы можем этого достичь", - заявил он.