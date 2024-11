Баку демонстрирует готовность к проведению климатической конференции COP29

Операционная компания COP29 Азербайджана совместно с РКИК ООН (UNFCCC) приступила к организации информационных визитов для рабочих групп делегаций, которые планируют принять участие в климатической конференции, стартующей 11 ноября в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на соцсети операционной компании, визиты для представителей дипмиссий и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, начались с 28 октября.

"Основная цель визитов - детальное ознакомление с процессом подготовки к предстоящей конференции. Участники получили возможность лично оценить масштаб работ на главной площадке проведения COP29", - говорится в публикации.

Посетители подробно ознакомились с приготовлениями и выразили удовлетворение впечатлениями о масштабных работах, осуществленных в сжатые сроки.