Баку демонстрирует готовность к проведению климатической конференции COP29
Баку демонстрирует готовность к проведению климатической конференции COP29Операционная компания COP29 Азербайджана совместно с РКИК ООН (UNFCCC) приступила к организации информационных визитов для рабочих групп делегаций, которые планируют принять участие в климатической конференции, стартующей 11 ноября в Баку.
Операционная компания COP29 Азербайджана совместно с РКИК ООН (UNFCCC) приступила к организации информационных визитов для рабочих групп делегаций, которые планируют принять участие в климатической конференции, стартующей 11 ноября в Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на соцсети операционной компании, визиты для представителей дипмиссий и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, начались с 28 октября.
"Основная цель визитов - детальное ознакомление с процессом подготовки к предстоящей конференции. Участники получили возможность лично оценить масштаб работ на главной площадке проведения COP29", - говорится в публикации.
Посетители подробно ознакомились с приготовлениями и выразили удовлетворение впечатлениями о масштабных работах, осуществленных в сжатые сроки.
Information visits to Baku Stadium have been organized.
Starting from October 28 of this year, the COP29 Azerbaijan Operating Company and UNFCCC have organized information visits for the advance working groups of delegations that will visit Azerbaijan, as well as for the… pic.twitter.com/uslW7eACwU