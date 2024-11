Bakı COP29 iqlim konfransına ev sahibliyi etməyə hazır olduğunu nümayiş etdirir

Azərbaycanın COP29 əməliyyat şirkəti BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyası (UNFCCC) ilə birlikdə noyabrın 11-də Bakıda başlayacaq iqlim konfransında iştirak etməyi planlaşdıran nümayəndə heyətlərinin işçi qrupları üçün məlumat səfərləri təşkil etməyə başlayıb.

“Report” əməliyyat şirkətinin sosial şəbəkələrinə istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri üçün səfərlər oktyabrın 28-dən başlayıb.

“Səfərlərin əsas məqsədi qarşıdan gələn konfransa hazırlıq prosesi haqqında ətraflı tanışlıqdır. İştirakçılar COP29-un əsas məkanında görülən işlərin miqyasını şəxsən qiymətləndirmək imkanı əldə etdilər”, - paylaşımda deyilir.

Ziyarətçilər hazırlıq işləri ilə ətraflı tanış olub, qısa müddətdə həyata keçirilən genişmiqyaslı işlərdən aldıqları təəssüratlardan razı qaldıqlarını bildiriblər.