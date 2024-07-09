Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29

Среди стран мира ведутся обсуждения на предмет введения специального налога [налог на солидарность] в сфере морских грузоперевозок и авиации.

Страны мира обсуждают на предмет введения специального налога [налог на солидарность] в сфере морских грузоперевозок и авиации.

Об этом Report сообщил президент COP29 Мухтар Бабаев.

“Несколько стран выступили с инициативой введения налога на перевозку грузов морским транспортом, на авиаперелеты, что, в основном, касается пассажиров бизнес-класса либо чартерных рейсов и т.д. Подходы у всех разные, это предмет обсуждения. Для подобных инициатив мы готовы открывать платформы, на которых такого рода вопросы могут обсуждаться в Баку”, - сказал Бабаев.

Он отметил, что в числе тех, кто активно продвигает данную идею, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли.

"Решения не принимаются со стороны Азербайджана, наша страна создает платформы, а 200 стран должны прийти к согласию в ходе обсуждений", - пояснил он.

На минувшей неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказал мнение, что углеродные выбросы и сверхприбыль компаний, работающих на ископаемом топливе, должны облагаться налогом [так называемый windfall tax - налог на сверхприбыль].

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