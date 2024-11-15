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"Азерпочт" планирует перейти на электрические или гибридные транспортные средства

"Азерпочт" планирует перейти на электрические или гибридные транспортные средства ООО "Азерпочт" планирует перейти на электрические или гибридные транспортные средства в своих операциях.
COP29
15 ноября 2024 г. 14:17
Азерпочт планирует перейти на электрические или гибридные транспортные средства

ООО "Азерпочт" планирует перейти на электрические или гибридные транспортные средства в своих операциях.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления компании Иси Мустафаев на мероприятии "Использование почтовых сетей для влияния на глобальные грузовые выбросы" в рамках COP29.

По его словам, "Азерпочт" активно реализует климатические инициативы, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

"Мы оптимизируем маршруты доставки с целью снижения расхода топлива и выбросов углерода. В планах — перейти на электрические или гибридные транспортные средства. Компания также сокращает потребление бумаги и поддерживает цифровизацию. Кроме того, мы оптимизируем процесс печати для минимизации бумажных отходов. Энергоэффективность, устойчивая логистика, сокращение потребления бумаги и международное сотрудничество — ключевые направления для формирования "зеленого будущего" почтовой отрасли в Азербайджане", - сказал Мустафаев.

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Версия на азербайджанском языке “Azərpoçt” elektrikli və yaxud hibrid nəqliyyat vasitələrindən istifadə etmək istəyir

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