Азербайджан летом 2025 года примет международную конференцию по диалогу сотрудничества во имя "зеленого мира"

11:32

Азербайджан в июне 2025 года примет международную конференцию "Синергия для устойчивого лесоводства и биоразнообразия: Диалог сотрудничества во имя зеленого мира".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на мероприятии "Связь между климатом и биоразнообразием: интегрированные решения для устойчивого будущего" в рамках COP29.

По его словам, в данном мероприятии примут участие ученые, экологи, политики, представители международных организаций, частного сектора и гражданского общества для обсуждения глобальных вызовов в области лесоводства и биоразнообразия.