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Азербайджан летом 2025 года примет международную конференцию по диалогу сотрудничества во имя "зеленого мира"

Азербайджан летом 2025 года примет международную конференцию по диалогу сотрудничества во имя "зеленого мира" 11:32
COP29
21 ноября 2024 г. 11:41
Азербайджан летом 2025 года примет международную конференцию по диалогу сотрудничества во имя зеленого мира

Азербайджан в июне 2025 года примет международную конференцию "Синергия для устойчивого лесоводства и биоразнообразия: Диалог сотрудничества во имя зеленого мира".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на мероприятии "Связь между климатом и биоразнообразием: интегрированные решения для устойчивого будущего" в рамках COP29.

По его словам, в данном мероприятии примут участие ученые, экологи, политики, представители международных организаций, частного сектора и гражданского общества для обсуждения глобальных вызовов в области лесоводства и биоразнообразия.

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Версия на азербайджанском языке Gələn il Azərbaycanda "Yaşıl Dünya naminə Əməkdaşlıq Dialoqu" beynəlxalq konfransı keçiriləcək

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