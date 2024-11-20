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Азербайджан и ОАЭ обсудили направления развития торгового-экономического партнерства

Азербайджан и ОАЭ обсудили направления развития торгового-экономического партнерства Азербайджан и ОАЭ обсудили вопросы продвижения инвестиций в сфере перехода к зеленой экономике и успешного партнерства в рамках проектов возобновляемой энергетики.
COP29
20 ноября 2024 г. 19:27
Азербайджан и ОАЭ обсудили направления развития торгового-экономического партнерства

Азербайджан и ОАЭ обсудили вопросы продвижения инвестиций в сфере перехода к зеленой экономике и успешного партнерства в рамках проектов возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения состоялись на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Тук Аль Мари в рамках COP29.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и ОАЭ находятся на высоком уровне и основаны на принципах взаимной дружбы и уважения.

Стороны обменялись мнениями по вопросам продвижения инвестиций в сфере перехода к зеленой экономике, партнерства в рамках проектов возобновляемой энергетики, расширения деловых и торговых отношений, усиления совместной деятельности по цифровым решениям, а также обсудили возможности сотрудничества, направленные на диверсификацию экономик двух стран.

На встрече также обсудили направления развития торгово-экономического партнерства между двумя странами.

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Версия на английском языке Azerbaijan, UAE discuss trade and economic partnership development
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BƏƏ ilə iqtisadi-ticarət sahəsində tərəfdaşlığın inkişaf istiqamətlərini müzakirə edib

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