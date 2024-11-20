Азербайджан и ОАЭ обсудили направления развития торгового-экономического партнерства

Азербайджан и ОАЭ обсудили вопросы продвижения инвестиций в сфере перехода к зеленой экономике и успешного партнерства в рамках проектов возобновляемой энергетики.

Азербайджан и ОАЭ обсудили вопросы продвижения инвестиций в сфере перехода к зеленой экономике и успешного партнерства в рамках проектов возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения состоялись на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Тук Аль Мари в рамках COP29.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и ОАЭ находятся на высоком уровне и основаны на принципах взаимной дружбы и уважения.

Стороны обменялись мнениями по вопросам продвижения инвестиций в сфере перехода к зеленой экономике, партнерства в рамках проектов возобновляемой энергетики, расширения деловых и торговых отношений, усиления совместной деятельности по цифровым решениям, а также обсудили возможности сотрудничества, направленные на диверсификацию экономик двух стран.

На встрече также обсудили направления развития торгово-экономического партнерства между двумя странами.