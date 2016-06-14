​УЕФА условно дисквалифицировал сборную России до конца Евро-2016 - СРОЧНО

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ УЕФА оштрафовал Российский футбольный союз на 150 тысяч евро и условно дисквалифицировал сборную России до конца Eвро-2016 за беспорядки, устроенные российскими болельщиками на матче чемпионата Европы против сборной Англии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Cборная России условно дисквалифицирована до конца турнира. В случае повторения подобных беспорядков, команда будет исключена из чемпионата Европы", - заявили в пресс-службе УЕФА.