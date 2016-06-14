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    ​УЕФА условно дисквалифицировал сборную России до конца Евро-2016 - СРОЧНО

    УЕФА оштрафовал Российский футбольный союз на 150 тысяч евро

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ УЕФА оштрафовал Российский футбольный союз на 150 тысяч евро и условно дисквалифицировал сборную России до конца Eвро-2016 за беспорядки, устроенные российскими болельщиками на матче чемпионата Европы против сборной Англии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Cборная России условно дисквалифицирована до конца турнира. В случае повторения подобных беспорядков, команда будет исключена из чемпионата Европы", - заявили в пресс-службе УЕФА.

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