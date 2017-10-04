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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В преддверии отборочных групповых матчей чемпионата мира 2018 года с Чехией и Германией сборная Азербайджана потеряла футболиста.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, защитник "Карабаха" Максим Медведев из-за травмы выбыл из состава.

В настоящее время лагерь сборной на учебно-тренировочных сборах.

Отметим, что сборная Азербайджана встретится со сборной Чехии 5 октября в Баку, и с Германией 8 октября в Кайзерслаутерне.