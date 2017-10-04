 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сборная Азербайджана потеряла футболиста

    Максим Медведев не сыграет против Чехии и Германии© Report/ Firi Salim

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В преддверии отборочных групповых матчей чемпионата мира 2018 года с Чехией и Германией сборная Азербайджана потеряла футболиста.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, защитник "Карабаха" Максим Медведев из-за травмы выбыл из состава.

    В настоящее время лагерь сборной на учебно-тренировочных сборах.

    Отметим, что сборная Азербайджана встретится со сборной Чехии 5 октября в Баку, и с Германией 8 октября в Кайзерслаутерне.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi