Результаты отборочных матчей на ЧМ-2018, сыгранных в Европе 1 сентября

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В пятницу, 1 сентября, состоялось очередные девять матчей европейской квалификационного отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года.

Как передает Report, поединки были сыграны в группах C, E и F.

В центральном матче тура Германия на выезде обыграла Чехию со счетом 2:1. Сборная Дании дома разгромила Польшу - 4:0.

Результаты матчей, сыгранных 1 сентября:

Группа С: Чехия — Германия — 1:2 (Дарида, 78 — Вернер, 4, Хуммельс, 88); Норвегия — Азербайджан — 2:0 (Кинг, 32, Садыгов, 59 (автогол)); Сан-Марино — Северная Ирландия — 0:3 (Мадженнис, 70, 75, Дэвис, 78 (с пенальти)).

Группа Е: Казахстан — Черногория — 0:3 (Вешович, 31, Бечирай, 53, Шимич, 63); Дания — Польша — 4:0 (Дилэйни, 16, Корнелиус, 42, Йоргенсен, 59, Эриксен, 80); Румыния — Армения — 1:0 (Максим, 90).

Группа F: Литва — Шотландия — 0:3 (Армстронг, 25, Робертсон, 30, МакАртур, 72); Мальта — Англия — 0:4 (Кейн, 53, 90+2, Бертранд, 86, Уэлбек, 90+1); Словакия — Словения — 1:0 (Немец, 81).