Расходы на подготовку к Чемпионату мира 2018 года увеличены

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Увеличены расходы на подготовку предстоящего в 2018 году в России Чемпионата мира по футболу.

Как сообщает Report, в бюджет турнира дополнительно перечислено 19,1 млрд рублей (323 813 515 долларов).

В информации, размещенной в российском информационном юридическом портале, отмечается, что расходы увеличились с 619 млрд 670,5 млн рублей до 638 млрд 842,6 млн рублей.

Отметим, что Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.