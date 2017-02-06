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    Расходы на подготовку к Чемпионату мира 2018 года увеличены

    В бюджет турнира дополнительно перечислено 323 813 515 долларов

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Увеличены расходы на подготовку предстоящего в 2018 году в России Чемпионата мира по футболу.

    Как сообщает Report, в бюджет турнира дополнительно перечислено 19,1 млрд рублей (323 813 515 долларов).

    В информации, размещенной в российском информационном юридическом портале, отмечается, что расходы увеличились с 619 млрд 670,5 млн рублей до 638 млрд 842,6 млн рублей.

    Отметим, что Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. 

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