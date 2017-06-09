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    Определился стартовый состав на матч сборной Азербайджана со сборной Северной Ирландии

    Матч состоится 10 июня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Определился стартовый состав на отборочный раунд чемпионата мира 2018 года, который пройдет между национальной сборной Азербайджана и сборной Северной Ирландии.

    Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции главный тренер национальной команды Роберт Просинечки.

    По его словам, с первых минут на игровое поле выйдут Кямран Агаев, Павел Пашаев, Бедави Гусейнов, Рашад Садыгов, Максим Медведев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Афган Исмаилов, Джавид Гусейнов, Дмитрий Назаров и Рамиль Шейдаев.

    Отметим, что матч состоится 10 июня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. 

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