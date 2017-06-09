Определился стартовый состав на матч сборной Азербайджана со сборной Северной Ирландии

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Определился стартовый состав на отборочный раунд чемпионата мира 2018 года, который пройдет между национальной сборной Азербайджана и сборной Северной Ирландии.

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции главный тренер национальной команды Роберт Просинечки.

По его словам, с первых минут на игровое поле выйдут Кямран Агаев, Павел Пашаев, Бедави Гусейнов, Рашад Садыгов, Максим Медведев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Афган Исмаилов, Джавид Гусейнов, Дмитрий Назаров и Рамиль Шейдаев.

Отметим, что матч состоится 10 июня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.