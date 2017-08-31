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    Футболист "Палермо": Мы настроены положительно к матчу с Азербайджаном

    Надеемся на победу, так как играем у себя дома

    Осло. 31 августа. REPORT.AZ/ "Мы серьезно подготовились к игре и прошли усиленный учебно-тренировочный сбор".

    Как сообщает командированный в Норвегию сотрудник Report, об этом на пресс-конференции до группового отборочного матча чемпионата мира 2018 года со сборной Азербайджана заявил футболист сборной Норвегии и итальянского клуба "Палермо" Хайтам Алисами.

    26-летний фланговый игрок заявил, что они верят в победу на завтрашнем матче: "Несмотря на наличие у некоторых футболистов незначительных травм, все футболисты настроены положительно. Мы надеемся на победу, так как играем у себя дома. Верю, что у нас все получится".

    Х.Алисами заявил о неопределенности своей карьеры в "Палермо": "Пока ничего не ясно. В мою карьеру не внесена ясность. Надеюсь, что все разрешится в ближайшее время".

    Отметим, что предстоящий 1 сентября на стадионе "Уллеваал" в Осло матч Норвегия-Азербайджан начнется в 22:45 по бакинскому времени. 

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