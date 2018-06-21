Аргентина крупно проиграла сборной Хорватии на ЧМ-2018

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Сборная Аргентины по футболу проиграла команде Хорватии крупным счетом во втором матче группового этапа чемпионата мира. Как передает Report, аргентинцы имели преимущество в первом тайме, много атаковали, но так и не смогли забить хотя бы один гол.

После перерыва хорваты сумели перехватить инициативу и на 53-й минуте открыли счет благодаря удару Анте Ребича. На 80-й минуте Лука Модрич великолепным ударом с линии штрафной площади прямо впритирку со штангой забил второй гол своей команды. Наконец, уже в добавленное арбитром время, на 90+1 минуте, Иван Рактич забил третий гол, что позволило Хорватии разгромить соперника.

Сборная Хорватии набрала шесть очков и укрепила лидерство в группе, обеспечив себе выход в плей-офф.