Месси установил рекорд чемпионатов мира по системе "гол+пас"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд ЧМ по числу результативных действий.
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Такого успеха опытный форвард добился в групповом матче против Мексики (2:0), в матче 1/4 финала против Нидерландов (2:2, 4:3 в серии пенальти) и в полуфинальном матче против Хорватии. (3:0).
Кроме того, на счету Месси 11 голов и девять голевых передач на мундиалях. Он обошёл по этому показателю Мирослава Клозе (16 голов + 3 передачи), Роналдо (15 голов + 4 передачи), Герда Мюллера (14 голов + 5 передач) и Пеле (12 голов + 7 передач).
В матче полуфинала ЧМ с Хорватией Лионель Месси отличился голом с пенальти и голевой передачей. Аргентина одержала победу со счётом 3:0 и вышла в финал.