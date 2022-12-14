Месси установил рекорд чемпионатов мира по системе "гол+пас"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд ЧМ по числу результативных действий.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд ЧМ по числу результативных действий.

Как передает Report со ссылкой на статистический портал Орта, аргентинец стал первым игроком, которому в трех матчах мундиаля удавалось забить и стать автором голевой передачи.

Такого успеха опытный форвард добился в групповом матче против Мексики (2:0), в матче 1/4 финала против Нидерландов (2:2, 4:3 в серии пенальти) и в полуфинальном матче против Хорватии. (3:0).

Кроме того, на счету Месси 11 голов и девять голевых передач на мундиалях. Он обошёл по этому показателю Мирослава Клозе (16 голов + 3 передачи), Роналдо (15 голов + 4 передачи), Герда Мюллера (14 голов + 5 передач) и Пеле (12 голов + 7 передач).

В матче полуфинала ЧМ с Хорватией Лионель Месси отличился голом с пенальти и голевой передачей. Аргентина одержала победу со счётом 3:0 и вышла в финал.