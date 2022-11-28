Иран обратился к FIFA с требованием дисквалифицировать сборную США

Федерация футбола Ирана потребовала дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за проявление неуважения к государственным атрибутам ИРИ. Жалоба на представителей американской национальной команды отправлена в комитет по этике Международной федерации футб

Федерация футбола Ирана потребовала дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за проявление неуважения к государственным атрибутам ИРИ. Жалоба на представителей американской национальной команды отправлена в комитет по этике Международной федерации футбола (FIFA).

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Встреча Иран-США состоится 29 ноября.

После двух туров сборная Ирана располагается на втором месте в группе В. В первом туре подопечные Карлуша Кейруша потерпели разгромное поражение от сборной Англии со счетом 2:6. Затем им удалось обыграть Уэльс со счетом 2:0. У сборной США два набранных очка.

Напомним, что Федерация футбола США утром 27 ноября опубликовала в своих соцсетях национальный флаг Ирана без герба страны, являющегося символом Исламской Республики.

Это было сделано в поддержку протестов в Иране перед матчем третьего тура группового этапа Чемпионата мира-2022 в Катаре с участием сборных обеих стран, сообщает Associated Press.