ЧМ-2022: Португалия обыграла Гану

Сборная Португалии со счетом 3:2 обыграла команду Ганы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Сборная Португалии со счетом 3:2 обыграла команду Ганы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в четверг на арене "Стадион-974" в Дохе в присутствии 42 662 зрителей.

В составе победителей забитыми мячами отметились Криштиану Роналду (65-я минута, с пенальти), Жоау Феликс (78) и Рафаэл Леау (80). У проигравших отличились Андре Айю (73) и Осман Букари (89).

Сборные Португалии и Ганы выступают в группе H вместе с командами Уругвая и Южной Кореи, которые ранее в четверг сыграли вничью со счетом 0:0. В следующем туре португальцы 28 ноября сыграют с уругвайцами, сборная Южной Кореи в тот же день встретится с командой Ганы.