Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Заур Гурбанов: Во многих азербайджанских компаниях отсутствует система управления рисками

    Бизнес
    • 08 мая, 2026
    • 11:15
    Заур Гурбанов: Во многих азербайджанских компаниях отсутствует система управления рисками

    Во многих местных компаниях Азербайджана еще не сформирована полноценная система управления рисками.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Заур Гурбанов на "Первой конференции по рискам и устойчивости в Азербайджане", организованной AmCham Azerbaijan.

    По его словам, при отсутствии такой системы риски в компаниях управляются в основном на операционном уровне и на основе личного опыта.

    "Даже если в некоторых компаниях система управления рисками существует, ее формальный характер и отсутствие реального применения сами по себе создают риск. Когда появляются новые угрозы и отсутствует системный подход, компании начинают реагировать уже после наступления событий. Это создает серьезные проблемы для бизнеса", - отметил Гурбанов.

    Он подчеркнул, что выявление рисков, оценка вероятности их наступления, формирование реестра рисков и контроль за мерами по их устранению должны стать неотъемлемой частью системы управления.

    В то же время Гурбанов отметил, что наиболее развитая практика управления рисками в Азербайджане наблюдается в финансовом секторе, в частности в банковской и страховой сферах.

    "Это связано как с требованиями законодательства, так и с требованиями регулирующих органов, поскольку финансовый сектор несет на себе не только собственные риски, но и риски других экономических субъектов", - сказал он.

    Гурбанов добавил, что бизнес-среда в стране нуждается прежде всего в создании практичных и простых механизмов управления рисками.

    Заур Гурбанов Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Управление рисками Финансовый сектор Банковский сектор Азербайджана
    Zaur Qurbanov: "Bir çox yerli şirkətlərdə risklərin idarəetmə sistemi formalaşmayıb"

    Последние новости

    12:40

    Командующий силами жандармерии Турции посетил азербайджанский стенд на SAHA 2026

    Армия
    12:40

    В ЮАР в результате ДТП погибли 8 человек

    Другие страны
    12:33

    Белорусская товарная биржа намерена закупать азербайджанский хлопок

    Бизнес
    12:29

    "Азеркосмос" присоединился к консорциуму DIFI

    ИКТ
    12:25

    Активы Bank BTB на сумму 295 млн манатов переданы ABB

    Финансы
    12:23
    Фото

    Информационное агентство Report стало медиапартнером WUF13

    Внешняя политика
    12:20

    Самолет авиакомпании Air Astana экстренно сел в Актобе из-за отказа двигателя

    В регионе
    12:20

    Сахиба Гафарова встретилась со спикером парламента Монтенегро

    Внешняя политика
    12:20

    Беларусь рассматривает Азербайджан как транзитного партнера для поставок иранской металлопродукции

    Бизнес
    Лента новостей