Заур Гурбанов: Во многих азербайджанских компаниях отсутствует система управления рисками

Во многих местных компаниях Азербайджана еще не сформирована полноценная система управления рисками.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Заур Гурбанов на "Первой конференции по рискам и устойчивости в Азербайджане", организованной AmCham Azerbaijan.

По его словам, при отсутствии такой системы риски в компаниях управляются в основном на операционном уровне и на основе личного опыта.

"Даже если в некоторых компаниях система управления рисками существует, ее формальный характер и отсутствие реального применения сами по себе создают риск. Когда появляются новые угрозы и отсутствует системный подход, компании начинают реагировать уже после наступления событий. Это создает серьезные проблемы для бизнеса", - отметил Гурбанов.

Он подчеркнул, что выявление рисков, оценка вероятности их наступления, формирование реестра рисков и контроль за мерами по их устранению должны стать неотъемлемой частью системы управления.

В то же время Гурбанов отметил, что наиболее развитая практика управления рисками в Азербайджане наблюдается в финансовом секторе, в частности в банковской и страховой сферах.

"Это связано как с требованиями законодательства, так и с требованиями регулирующих органов, поскольку финансовый сектор несет на себе не только собственные риски, но и риски других экономических субъектов", - сказал он.

Гурбанов добавил, что бизнес-среда в стране нуждается прежде всего в создании практичных и простых механизмов управления рисками.