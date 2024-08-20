Запущена новая услуга в Бакинском доме МСБ

В «Бакинском доме МСБ» запущена новая услуга по приему документов и выдаче бессрочных специальных сертификатов подготовки, предоставляемых Государственным морским и портовым агентством при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В Бакинском доме МСБ запущена новая услуга по приему документов и выдаче бессрочных сертификатов спецподготовки, предоставляемых Государственным морским и портовым агентством при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики (KOBIA), воспользоваться услугой можно, обратившись в соответствующее окно обслуживания.

В "Бакинском доме МСБ" предоставляется более 300 государственных и частных услуг G2B и B2B, необходимых для предпринимательской деятельности.

Перенос услуг Госагентства морского и портового транспорта в Бакинский Дом МСБ призван упростить процедуры получения необходимых разрешений и сертификатов для предпринимателей, работающих в сфере морских перевозок и портовой деятельности. Это позволит сэкономить время и ресурсы бизнеса, а также повысить качество государственных услуг.