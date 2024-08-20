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Запущена новая услуга в Бакинском доме МСБ

Запущена новая услуга в Бакинском доме МСБ В «Бакинском доме МСБ» запущена новая услуга по приему документов и выдаче бессрочных специальных сертификатов подготовки, предоставляемых Государственным морским и портовым агентством при Министерстве цифрового развития и транспорта.
Бизнес
20 августа 2024 г. 13:23
Запущена новая услуга в Бакинском доме МСБ

В Бакинском доме МСБ запущена новая услуга по приему документов и выдаче бессрочных сертификатов спецподготовки, предоставляемых Государственным морским и портовым агентством при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики (KOBIA), воспользоваться услугой можно, обратившись в соответствующее окно обслуживания.

В "Бакинском доме МСБ" предоставляется более 300 государственных и частных услуг G2B и B2B, необходимых для предпринимательской деятельности.

Перенос услуг Госагентства морского и портового транспорта в Бакинский Дом МСБ призван упростить процедуры получения необходимых разрешений и сертификатов для предпринимателей, работающих в сфере морских перевозок и портовой деятельности. Это позволит сэкономить время и ресурсы бизнеса, а также повысить качество государственных услуг.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Bakı KOB evi”ndə daha bir xidmət fəaliyyətə başlayıb

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