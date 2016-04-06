​Замминистра: В секторе торговли отмечается большое количество случаев уклонения от уплаты налогов

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В ходе налоговых проверок в Азербайджане в 99% выявлены случаи уклонения от уплаты налогов. Как передает Report, об этом сказал на организованном для журналистов Дне открытых дверей замминистра налогов Сахиб Алекперов.

Он отметил, что нефтяная сфера абсолютно прозрачна и в ней не выявлено случаев уклонения от налогов: "Поступления в госбюджет из нефтяного сектора превысили 100 млн. манатов. Однако в сфере торговли и общественного питания сборы должны быть больше в несколько раз, здесь же наблюдается большое количество случаев уклонения".