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    ​Замминистра: Налоговые проверки сократились

    Сахиб Алекперов: Оперативные налоговые проверки сократились в 13 раз

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель текущего года налоговая нагрузка и налоговые проверки в Азербайджане значительно сократились.

    Как передает Report, об этом сказал журналистам замминистра налогов Сахиб Алекперов.

    По его словам, все проверки, кроме налоговых, приостановлены: "За четыре месяца этого года выездные налоговые проверки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 45,1%, камеральные налоговые проверки - в 2,5 раз, оперативные налоговые проверки - в 13 раз". 

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