​Замминистра: Налоговые проверки сократились

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель текущего года налоговая нагрузка и налоговые проверки в Азербайджане значительно сократились.

Как передает Report, об этом сказал журналистам замминистра налогов Сахиб Алекперов.

По его словам, все проверки, кроме налоговых, приостановлены: "За четыре месяца этого года выездные налоговые проверки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 45,1%, камеральные налоговые проверки - в 2,5 раз, оперативные налоговые проверки - в 13 раз".