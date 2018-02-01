Замминистра экономики примет участие на CEO Lunch Baku

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев примет участие в качестве почетного гостя на организованном Caspian European Club одиннадцатом CEO Lunch Baku 21 февраля.

Как сообщает Report, об этом заявил главный исполнительный директор Caspian European Club Мустафа Аббасбейли.

По его словам, мероприятие состоится в результате многочисленных обращений компаний-членов Caspian European Club, которые выразили желание сотрудничать с министерством экономики Азербайджана.

Мустафа Аббасбейли отметил, что на CEO Lunch Baku в неформальной обстановке будут обсуждаться инициативы и предложения руководителей компаний-членов Клуба по вопросам расширения сотрудничества между частным сектором и министерством. Также он добавил, что участникам CEO Lunch Baku будет предоставлена возможность получить ответы на интересующие их вопросы.

На CEO Lunch Baku могут принять участие только те компании, которые пройдут регистрацию на сайте Caspian European Club по следующей ссылке: http://www.caspianenergy.org/index.php/2018-01-09-...

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club является президент страны.