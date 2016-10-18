Ярмарка XALQ GÜNÜ в сети магазинов Rahat превратилась в традицию - ФОТО

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Продолжается ярмарка XALQ GÜNÜ, проводимая каждую среду сетью магазинов Rahat.

Как сообщили Report в сети магазинов, ярмарка в короткое время завоевала большую популярность и доверие широкой аудитории покупателей.

Сеть магазинов готовится принять покупателей с ещё большим ассортиментом товаров и выгодными ценами.

Помимо больших скидок на более чем 3000 наименований товаров, также будут проводиться ряд подарочных акций. В список товаров со скидками попали мясные изделия, молоко и молочные изделия, масла, различные средства гигиены и чистящие средства, овощи, фрукты и сладости и другие продукты повседневнего потребления.

Отметим, что за первые два дня ярмарки XALQ GÜNÜ филиалы сети магазинов посетило более 100 тыс. покупателей.