Япония планирует начать использовать летающие автомобили

Крупнейший авиаперевозчик Японии компания Japan Airlines планирует к 2025 году начать коммерческое использование летающих автомобилей.
Как передает Report со ссылкой на газету
В Японии уже идут испытания таких машин, однако отсутствие четких государственных правил мешает их разработке, отталкивает крупных инвесторов. В этом году власти Японии активизировали разработку графика и порядка эксплуатации летающих автомобилей с тем, чтобы уже с 2023 года начать их применение для доставки грузов на отдаленные острова, а с 2025 года приступить к перевозке в том числе пассажиров на основной территории страны.