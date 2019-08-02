Китай возложил всю ответственность за последствия взаимных пошлин на США

Вся ответственность за последствия введения Пекином и Вашингтоном взаимных пошлин будет лежать на американской стороне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ссентября вводят пошлину в% на товары из КНР стоимостью вмиллиардов долларов, но при этом выразил позитивный настрой по поводу достижения торговой сделки с Китаем."Если американская сторона воплотит в жизнь решение о повышении пошлин, то Китай будет вынужден принять ответные меры, будет решительно защищать свои государственные интересы и интересы китайского народа. Ответственность за все последствия лежит на американской стороне", - говорится в заявлении.В ведомстве подчеркнули, что данное решение США является серьезным нарушением консенсуса, достигнутого в Осаке между лидерами двух стран, отходом от "правильной колеи" и не способствует решению проблем. "Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительный протест", - говорится в заявлении торгового ведомства Китая.В министерстве также подчеркнули, что эскалация американской стороной торговых трений, повышение пошлин окажет негативное влияние на мировую экономику. Китайская сторона, отмечается в заявлении, исходит из того, что в торговой войне не может быть победителей, не хочет этой войны, но в случае необходимости будет вынуждена "воевать".США повысили пошлины с% до% на китайский импорт на сумму околомиллиардов долларов. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно вмиллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин сиюня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемоммиллиардов долларов.Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.