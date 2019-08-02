Китай возложил всю ответственность за последствия взаимных пошлин на США

Вся ответственность за последствия введения Пекином и Вашингтоном взаимных пошлин будет лежать на американской стороне.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, но при этом выразил позитивный настрой по поводу достижения торговой сделки с Китаем."Если американская сторона воплотит в жизнь решение о повышении пошлин, то Китай будет вынужден принять ответные меры, будет решительно защищать свои государственные интересы и интересы китайского народа. Ответственность за все последствия лежит на американской стороне", - говорится в заявлении.В ведомстве подчеркнули, что данное решение США является серьезным нарушением консенсуса, достигнутого в Осаке между лидерами двух стран, отходом от "правильной колеи" и не способствует решению проблем. "Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительный протест", - говорится в заявлении торгового ведомства Китая.В министерстве также подчеркнули, что эскалация американской стороной торговых трений, повышение пошлин окажет негативное влияние на мировую экономику. Китайская сторона, отмечается в заявлении, исходит из того, что в торговой войне не может быть победителей, не хочет этой войны, но в случае необходимости будет вынуждена "воевать".США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.
Economic DepartmentАвтор новости