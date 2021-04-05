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Выявлены подозрительные случаи в договорах госзакупок на 60 млн манатов

Выявлены подозрительные случаи в договорах госзакупок на 60 млн манатов В 2020 году сумма контрактов на конкурсной основе, заключенных государственными структурами с 23 подрядчиками, составила 33,2% от общей суммы контрактов на конкурсной основе.
Бизнес
5 апреля 2021 г. 16:10
Выявлены подозрительные случаи в договорах госзакупок на 60 млн манатов

В 2020 году сумма контрактов на конкурсной основе, заключенных государственными структурами с 23 подрядчиками, составила 33,2% от общей суммы контрактов на конкурсной основе.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "О деятельности Счетной палаты за 2020 год".

Согласно отчету, в некоторых случаях в 2019 году один и тот же подрядчик предоставил товары (работы или услуги), относящиеся к отдельным отраслям. Эти подрядчики подписали 463 договора на сумму 95 млн 238,9 тыс. манатов.

"Наличие этих случаев означает, что в использовании государственных средств может возникнуть риск нарушения конкурентной среды и необеспечения прозрачности. Анализ данных показал, что дата заключения 161 договора закупки на сумму 60,7 млн манатов по 26 структурам совпадает с датой протокола, в 12 структурах вообще не проводятся конкурсные закупки, что вызывает сомнения в том, что закупочные процедуры формируют полноценную конкурентную среду", - резюмирует Счетная палата.

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